Secondo la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ed Ancelotti preparano la rivoluzione in casa Napoli: "Se ci fate caso, mai finora ha espresso una frase critica nei confronti di Ancelotti o della squadra, nemmeno dopo le eliminazioni da Champions e Coppa Italia. E non c’è dubbio che l’influsso positivo del pacato e pacioso Carlo si avverta. I due sono in sintonia e stanno preparando per l’estate la rivoluzione della squadra. Evitare polemiche è segno di maturità. Da qui anche la decisione di lasciar partire Hamsik e il silenzio che Adl si è imposto per far sì che l’affare vada in porto"