Acque agitate in casa Napoli. Il club del presidente De Laurentiis ha smentito ufficialmente una presunta lite tra la squadra e l'allenatore Gattuso, arrabbiato con i propri calciatori dopo l'ultima sconfitta nel posticipo di campionato in casa contro il Milan.



Intanto spunta un altro possibile problema. Secondo la Gazzetta dello Sport, finora nessun tesserato del Napoli (tecnico, staff e giocatori) ha ancora ricevuto lo stipendio in questa stagione. Situazione che avrebbe creato qualche malumore all'interno dello spogliatoio. La società si è impegnata a versare la prima mensilità entro il primo dicembre, rispettando la scadenza imposta dalla Figc.