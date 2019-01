Secondo la Gazzetta dello Sport, non è ancora arenata del tutto l'operazione Celta Vigo-Younes: "Ieri sembrava sul punto di salutare Younes, con destinazione Celta Vigo. Un’operazione arenata ma non ancora del tutto tramontata perché comunque fino al gong delle trattative bisogna restare vigili. Il Napoli ha aperto al prestito del tedesco di origine libanese ma manca l’accordo sulle modalità e le cifre del riscatto, quindi al momento Younes resta a Napoli (dove per altro si trova bene e «stuzzica» Ancelotti in prospettiva)"