Vigilia di Champions League per il Napoli. Il centrocampista azzurro, Frank Anguissa, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:



LA PARTITA - Sarà una partita molto difficile, ma siamo qui per vincere. I Rangers sono una squadra di qualità. Non dimentichiamo che loro giocano in casa, dobbiamo essere concentrati e lasciarci alle spalle quella contro il Liverpool".



LIVERPOOL - "È stata la mia prima partita in Champions e sono contento per la prestazione e soprattutto per la vittoria. Quando la squadra gioca bene, gioco bene anche io. Testa alla gara di domani contro i Rangers".



PIÙ INCISIVO - "Credo che lo scorso anno avrei potuto segnare qualche gol o fare qualche assist ma non sono arrivati. Non ho cambiato tanto, lavoro ogni giorno. Ora ho maggior confidenza grazie ai compagni, al mister. Io voglio solo giocare bene e vincere è la cosa più importante".



I RANGERS - "Ho visto dei video e so che qui c'è un'atmosfera incredibile, ma noi siamo pronti. Non dobbiamo pensare sarà facile, dobbiamo rispettarli e giocare da squadra".



TIFOSI - "È difficile giocare senza i nostri tifosi ma sono sempre con noi. Anche se non saranno qui saranno al nostro fianco. Dovremo dare tutto in campo per loro, sono sempre nei nostri cuori".



MOMENTO PERSONALE - "Non so se sia il momento migliore della mia carriera, lavoro per migliorare ogni giorno. Nel calcio può succedere sempre di tutto".