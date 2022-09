Dopo il grandissimo successo per 4-1 al Maradona contro il Liverpool, il Napoli si prepara per la seconda sfida di Champions. Domani sera affronterà i Rangers. La gara contro gli scozzesi si sarebbe dovuta disputare oggi ma a causa della morte della regina Elisabetta II è stata rinviata di ventiquattro ore.



Rifinitura questa mattina all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri sono scesi in campo alle 11:30. Assenti gli infortunati Demme e Osimhen, così come Lozano. Il messicano è alle prese con una sindrome para influenzale. Al termine della seduta d'allenamento la squadra partirà direzione Glasgow e nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di Spalletti e Anguissa.