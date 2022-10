Doppietta per Andrè Zambo Anguissa nel match tra Napoli e Torino. Il centrocampista ha parlato così a Dazn.



"Sono molto felice, è la prima volta che segno una doppietta in Serie A e anche per il risultato perché abbiamo portato a casa una vittoria importante. Se ho segnato questi due gol è anche per merito dei miei compagni. E' sempre importante segnare, ma per me non è fondamentale. Ci sono cose più importanti e penso al mio ruolo, il gol non è la cosa principale ma lo è che la squadra vinca. Vogliamo vincere ogni partita, pensiamo una partita alla volta"