Dopo averlo ritrovato nell'ultimo mese, Gattuso ha dovuto rinunciare nuovamente a Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano nella sfida di Bergamo contro l'Atalanta di 9 giorni fa ha riportato un trauma contusivo alla testa perdendo poi conoscenza. Osimhen è rimasto ai box contro il Granada in Europa League e domenica contro il Benevento. A quanto pare il suo rientro non è imminente, dato che salterà Sassuolo-Napoli di domani e potrebbe rivedersi forse per Napoli-Bologna.



Stando a quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno Osimhen lavorerà a parte fino a venerdì senza fare i colpi di testa, dato che gli esami dopo la botta di Bergamo hanno riscontrato qualche anomalia. Venerdì nuovi test e se sarà tutto rientrato tornerà a lavorare regolarmente in gruppo mettendosi così a disposizione di Gattuso per la sfida di domenica contro il Bologna.