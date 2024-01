Napoli, ansia per Mazzocchi: le condizioni e quante partite salta

Problema per i partenopei di Walter Mazzarri. Nel corso del secondo tempo della finale di Supercoppa Italiana fra Napoli e Inter, Pasquale Mazzocchi, esterno difensivo arrivato dalla Salernitana per 3 milioni di euro, è stato costretto al cambio per un problema al ginocchio. Al suo posto, il tecnico azzurro ha deciso di inserire Mario Rui, lasciato inizialmente in panchina per un lieve problema di entità fisica.



CONDIZIONI – Nel corso delle prossime ore, l’esterno azzurro si sottoporrà agli esami strumentali di rito e lo staff medico del Napoli valuterà le sue condizioni. Mazzocchi rischia di saltare almeno il prossimo impegno in Serie A, contro la Lazio all’Olimpico.