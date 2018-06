Secondo Il Mattino: "Il prezzo di Areola è altissimo: il suo cartellino viene valutato 35 milioni di euro dal Psg. Il Napoli è assai vicino alla richiesta francese. Ma qui entra in gioco Mino Raiola che, guarda caso, è l'agente sia di Donnarumma che di Areola. Insomma, avendo un po' (troppo) il pallino della situazione in mano, conosce il modo per ammorbidire le posizione di tutti. Giuntoli ha da tempo un discorso aperto per Meret dell'Udinese. Solo che i 35 milioni richiesti da Pozzo sono una cifra spropositata rispetto alla valutazione che fa il Napoli. Però con Pozzo c'è un altro nome in ballo: è quello di Karnezis, ultimo anno al Watford".