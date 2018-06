Il Napoli continua a cercare il portiere titolare, mentre Carlo Ancelotti è in Russia per seguire il Mondiale di Russia 2018 per la tv messicana. Intanto Radio Marte fa sapere che nelle prossime ore è prevista la presenza del Napoli a Parigi, probabilmente per parlare dell'affare legato ad Alphonse Areola col Paris Saint-Germain.