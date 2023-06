#Napoli, l'attesa dei tifosi azzurri per Rudi #Garcia, atteso nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore pic.twitter.com/YN6jP83VdW — calciomercato.com (@cmdotcom) June 19, 2023

È la giornata di Rudi Garcia, il tecnico francese è stato presentato presso il Salone delle Feste del Museo di Capodimonte come nuovo allenatore del Napoli. Accompagnato dal presidente De Laurentiis, si è presentato in conferenza stampa. Al suo ingresso qualche centinaio di tifosi azzurri che lo attendevano. Tra questi anche il gruppo della Curva B, gli Ultras 72 che lo ha accolto anche con uno striscione: "Benvenuto in vetta, monsieur. Difendiamola".