Come ogni anno, il Napoli stupisce con le sue divise per idee e numero di kit rilasciati. Dopo quello dedicato ad Halloween, la squadra di Spalletti si prepara a lanciare una nuova divisa "natalizia". Secondo un'indiscrezione di Footy Headlines, sito specializzato del settore, gli azzurri avranno una nuova maglia che vedrà al centro una renna con un cappellino da Babbo Natale.



Già nel pre di Napoli-Udinese, la divisa SSC Napoli 2022 Christmas è stata indossata dai bambini che hanno accompagnato i calciatori all'ingresso in campo al Maradona. L'annuncio ufficiale dal club non è ancora arrivato ma la divisa sarà indossata durante le ultime partite della squadra in quest'annata. Il Napoli sfrutterà la sosta per viaggiare in Turchia e prepararsi al ritorno del campionato. Qui disputerà alcune amichevoli dove sfoggerà la nuova divisa a tema natalizio. La stessa sarà poi resa disponibile sul sito ufficiale della squadra e avrà una versione dedicata ai bambini e una per gli adulti.