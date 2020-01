Mentre la prima squadra ha grossi problemi, la Primavera del Napoli è in una situazione nettamente peggiore. Gli azzurrini occupano infatti l'ultima posizione in classifica.



L'ultima sconfitta esterna contro il Pescara è stata decisiva e così ecco arrivare il comunicato ufficiale per l'esonero di Baronio:



​La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall'incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio.



La Società ringrazia l'allenatore per l'impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale.