Napoli, arriva la decisione di Conte: Milan alla finestra

Aurelio De Laurentiis, dati i non ottimi risultati centrati con l’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina partenopea, sta provando a portare Antonio Conte a Napoli, tecnico che può interessare al Milan a fine stagione se Pioli dovesse partire: ancora tutto nel campo delle ipotesi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente del Napoli ha proposto un triennale a 8 milioni di euro a stagione, ma con la possibilità di divorzio dopo sei mesi se il rapporto o i risultati non dovessero arrivare. Ma il tecnico non si smuove: tornerà in Italia, ma non a stagione in corso.