Sono giorni di vero e proprio terremoto in casa Napoli. Il protagonista è Lorenzo Insigne che ha chiuso l'accordo con il Toronto FC per andare a giocare in Canada dal prossimo luglio. C'è anche la questione Covid-19 che ha colpito fortemente gli azzurri ed emergono sempre nuove positività. Non va però dimenticato che il mercato è aperto e il Napoli doveva sostituire il vuoto lasciato dalla partenza di Kostas Manolas.



ARRIVA TUANZEBE - Il nome più caldo era quello di Axel Tuanzebe, difensore classe '97 del Manchester United in prestito all'Aston Villa. Dopo giorni di attesa e di risoluzioni burocratiche finalmente è fatta, arriva la firma sul contratto che porterà il giocatore in prestito a Napoli per i prossimi sei mesi. La formula dell'operazione prevede un prestito secco fissato a 500 mila euro più altri 500 mila euro di bonus in base a condizioni facilmente raggiungibili sulle presenze. Per l'ufficialità mancano solo le visite mediche che il calciatore sosterrà nei prossimi giorni a Villa Stuart a Roma, prima di unirsi ai suoi nuovi compagni già venerdì o sabato.