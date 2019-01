Secondo il Corriere dello Sport, il Psg fa sul serio per il brasiliano in forza al Napoli tanto che avrebbe messo sul piatto 80 milioni cash mentre al ragazzo il doppio dell'ingaggio attuale. Il Napoli dalla sua ha fatto sapere che Allan vale quanto la Juve ha pagato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid: 100 milioni. Solo davanti ad un'offerta così De Laurentiis potrebbe lasciar partire Allan già in questa sessione di mercato. Intanto gli azzurri procedono a buon ritmo per Barella del Cagliari (sostituto in caso di partenza di Allan) attraverso sollecitazioni all'offerta ormai nota da giorni: 20 milioni più Ounas e Rog.