Secondo Alfredo Pedullà, collega di Sportitalia: "Nelle ultime ore sono state date tutte le garanzie economiche al Napoli, ribadiamo le cifre: 20 milioni di base fissa e 5 di bonus, non ci sono stati sconti, altre proposte al ribasso non sono state prese in considerazione. Esattamente come è confermato l’ingaggio circa al triplo per Hamsik, rispetto ai 3,5 milioni attuali. Il Napoli ha dato il via libera e gli avvocati stanno completando la documentazione. Hamsik è pronto per spiccare il volo, una nuova grande avventura con il club azzurro sempre nel suo cuore"