"Siamo consapevoli del fatto che domani sarà difficile, ma vedo uno spogliatoio che ha fiducia e fame. Dobbiamo dare tutto per noi e per i tifosi. - Ha commentato Callejon durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Arsenal (terminata 2-0 in favore dei Gunners) - Nell'ultima riunione pre partita abbiamo espresso tutto quello che abbiamo in mente di fare. Siamo usciti felici e consapevoli da questo confronto. Sappiamo bene che cosa abbiamo sbagliato nel primo tempo di Londra, ma c'è spazio per rimontare; quella che abbiamo a disposizione è un'opportunità storica per trascorrere una grande notte: bisognerà entrare in campo sapendo che si tratta di un match importantissimo per la città, mettiamoci il cuore".