Secondo Tuttosport, l'Inter sta pressando per avere Dries Mertens nella prossima stagione: "Nella battaglia per i parametri zero, l’Inter quest’anno ha un alleato in più: Romelu Lukaku. Ovvero uno straordinario sponsor tra i big della Nazionale belga che hanno il contratto in scadenza al 30 giugno: Dries Mertens ma pure Jan Vertonghen e Toby Alderweireld, tutti da tempo nel mirino del club nerazzurro.Discorso più complesso per Mertens, alla luce del suo rapporto viscerale con Napoli. Le richieste del giocatore - un triennale da 4,5 milioni - sono molto importanti ma soprattutto è importante la spaccatura creatasi tra Aurelio De Laurentiis e lo spogliatoio che potrebbe indurre il presidente a fare piazza pulita dei senatori in estate. L’Inter, contando pure sul pur discreto pressing di “Big Rom” in Nazionale, è soltanto spettatrice di quanto sta accadendo, certo è che Conte voleva pure Mertens al Chelsea e questo è più di un indizio sulle volontà dell’allenatore nel caso in cui vada sostituito Sanchez (tesi sottolineata, non a caso, pure dalla stampa belga)".