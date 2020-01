Scrive il Corriere dello Sport: "Il Napoli si è portato il lavoro avanti con il Verona, c'è un patto per Amrabat e per Rrahmani, un centrocampista e un difensore, che messi assieme vengono valutati qualcosa come venticinque milioni circa. Ma Amrabat sta tergiversando un po', avendo intuito che ci sarebbe anche l'Inter, mentre Rrhamani è assai più vicino di quanto sembri. Però questo è il mercato che verrà e ce n'è sempre uno che si può addobbare con un altro innesto, possibilmente sulla corsia di sinistra, in difesa, o anche altrove".