Ilsi dimostra tra le squadre più attive sul mercato mentre ci si avvicina all'apertura ufficiale della finestra destinata ai trasferimenti invernali. Il tesoretto da 25 milioni in arrivo dalla cessione di Elmas al Lipsia permette a De Laurentiis di andare con forza proprio su un ex Lipsia:. Un colpo che il patron azzurro prepara soprattutto in ottica futura, considerando il mancato rinnovo di Zielinski, corteggiato dall'Inter. La trattativa, già avviata e portata avanti negli ultimi giorni, prosegue spedita e si colora di nuovi particolari.Se durante l'estate il principale ostacolo alla partenza del serbo classe 2002 era stato l'inserimento del padre del ragazzo - che aveva cambiato le carte in tavola chiedendo commissioni più alte - ora la trattativa con il Napoli sembra avviata sul binario giusto, con. L'okay dele si è già confrontato con l'Udinese, e soprattuttoe vestirebbe con piacere i colori del Napoli.Si corre dunque spediti verso la fumata bianca, sebbene resti ancoraper arrivare al "sì" definitivo. La questione su cui si discute è il conguaglio economico in favore dell'Udinese, con, poco più dei circa 22 totali che erano stati concordati (tra prestito oneroso, riscatto e bonus) con l'Inter prima del dietrofront., a cui si aggiungono alcuni bonus per far lievitare leggermente la cifra e avvicinarsi ai 25 richiesti. Rimane dunque da colmare il gap, ma tutti gli indizi portano a pensare che la chiusura dell'affare Samardzic sia sempre più vicina.