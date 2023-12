"Tutto ciò che è successo finora è mia responsabilità. Tutte le colpe non devono essere sui giocatori o allenatori ma solo su di me. Devo chiedere scusa ai napoletani, ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Il campionato è lungo, ci muoveremo sul mercato". Queste le parole di Aurelioa caldo dopo lo scialbo 0-0 casalingo contro il. Parole accorate ma allo stesso riflessive che hanno provato a rasserenare un ambiente infuocato e preannunciano una sorta di. Quello che viene definito il mercato di- e che spesso lo stesso patron azzurro ha snobbato negli anni precedenti - è ora un'occasione per mettere mano a una squadra che, pur essendo a grandi linee quella dello scudetto, quest'anno non funziona più.Per rimediare, De Laurentiis ha stanziato un sostanzioso budget. Come riporta il Mattino, si tratta di una cifra intorno ai, un tesoretto che sotto al Vesuvio avevano visto solo nel caldo inverno del. Allora l'avvicendamento traaveva spinto la proprietà ad aprire i cordoni della borsa e a spendere. Arrivaronomentre furono 'prenotati'. Un turbinio che potrebbe ripetersi tre anni dopo.è stato chiaro: la sua letterina alla proprietà l'ha spedita. VorrebbePrima però bisogna vendere, operazione già scattata con l'addio ache ha fatto le valigie per Lipsia e per 25 milioni. A seguirlo saranno, entrambi cedibili in prestito, il primo in direzione, il secondo verso: due operazioni non ancora chiuse ma ben indirizzate. Soprattutto per il terzino, il Napoli darà il nullaosta dopo aver trovato un sostituto da scegliere tra, il preferito ma anche il più caro, e il vecchio pallino. In uscita ancheche avrebbe espresso la volontà di giocare di più, mentre, in scadenza di contratto, si allontana sempre di più e potrebbe partire, a zero, a giugno e unirsi all'Inter.Il Napoli deve quindi farsi trovare pronto. Il grande colpo serve in difesa.è stato sostituito, male, e il suo successore,, sarà fuori per un mese e mezzo. Il grande sogno azzurro si chiama ancora. Coni contatti sono ripetuti ma i bergamaschi non si smuovono da una richiesta ditroppo alta. Una pista più percorribile è quella che porta adel. Prezzo?ma una folta concorrenza con unche la guida e che potrebbe bruciare tutti già nei prossimi giorni. Più avanti invece i discorsi per un centrocampista. I nomi sono quelli di. L'ultimo è quello che appare più proibitivo, il primo quello più avvicinabile, nonostante la pesante situazione infortuni in casa Tottenham. Il danese è una pista che potrebbe concretizzarsi anche last minute, qualora gli inglesi aprissero al prestito. Ma si tratterebbe del secondo obiettivo per la mediana, il primo infatti resta. Sul giocatore, il Napoli c'è e guida la corsa davanti alla. L'ex promesso sposo dell'Inter è ormai ai margini del progetto friulano. Il responsabile dell'area tecnicaha detto che andrà via solo a stagione finita, l'allenatoreinvece è stato più possibilista. Il fantasista infatti non è mai stato così vicino al Vesuvio. Già la prossima settimana, De Laurentiis recapiterà un'offerta scritta che andrà a ricalcare iIl colpo è in canna ma c'è da scommettere che non sarà il solo di un gennaio scoppiettante in casa Napoli.