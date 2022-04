Il legale della SSC Napoli,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per quanto riguarda il caso plusvalenze:L’operazione Osimhen si sta esaurendo all’interno dell’ordinamento sportivo, mentre tutte le altre nascono all’origine con la Juve che fa da epicentro. La vicenda Osimhen è l’unica che inizia e finisce all’interno dell’ordinamento sportivo. Si parla di ammenda.e non lo dico perché leggo Transfermarkt (scherza, ndr.). È un giocatore che ha giocato meno della metà delle partite che avrebbe potuto giocare e guardate che rendimento ha avuto. Ciò vuol dire che il Napoli ha fatto un ottimo affare, non ha comprato una FIAT 500 e l’ha pagata quanto una Ferrari.Non sarebbe priva di effetti, ha una serie di conseguenze. Comporterebbe delle limitazioni,Potrebbe partecipare alle riunioni di Lega però. Undici mesi per un presidente di club costituirebbero un fardello non facile da sopportare. Esistono presidenti che hanno coinvolgimenti minori rispetto a De Laurentiis che è attivo 365 giorni l’anno per 24 ore al giorno. Confidiamo nel fatto che, comunque, questa unica operazione non possa essere paragonata alle decine e decine di operazioni che hanno fatto gli altri.Il 4 maggio verrà discusso un dibattimento, l’attuale normativa non è definitiva. In base a questa normativa impugnata da Filmauro, anche se fossero padre e figlio a tenere due club le regole di oggi sono così rigide che nemmeno un padre con proprie risorse ed un figlio con proprie risorse non possono avere due club differenti.Prima del cambiamento un proprietario poteva avere due società non nella stessa categoria, oggi non è più possibile.