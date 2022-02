Il Napoli prepara uno switch tra i pali per la prossima stagione. Il titolare David Ospina è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente verrà riconfermato per la prossima stagione: nei piani del club il primo portiere sarà Alex Meret col quale si sta discutendo il rinnovo, con Ospina che potrebbe rimanere in Italia perchè piace alla Lazio.