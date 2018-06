Come riportato da TuttoSport, c'è nell'aria la sensazione che l'accoppiata Inglese-Milik non convinca troppo Carlo Ancelotti, ma accontentarlo non è facile visti i costi eccessivi richiesti per l'operazione Benzema. Ed è proprio per questo che riappare Balotelli. Raiola insiste per portarlo all'ombra del Vesuvio ed avrebbe detto, per convincerlo, a De Laurentiis: "Prendi Balotelli e fai felice anche Ancelotti". [...] Questa operazione, poi, potrebbe agevolare anche l'affare Areola, dal momento che Raiola è il procuratore anche del portiere francese e potrebbe premere per portare anche lui alla corte di Carlo Ancelotti ammorbidendo sia i costi del cartellino che la richiesta per l'ingaggio.