Mario Balotelli fa sempre parlare di sé. L’attaccante del Sion non sta entusiasmando in Svizzera e aspetta una nuova chance in Italia a fine stagione. In una sessione di domande e risposte su Instagram, ha ricevuto numerosi messaggi da parte di tifosi del Napoli che auspicavano un suo arrivo al Maradona.



L'ex Inter e Milan ha da sempre un feeling particolare con la città e, anziché rispondere, ha pensato bene di girare la domanda a Victor Osimhen, taggandolo. E il nigeriano del Napoli non si è tirato indietro: “Sei sempre il benvenuto”, ha scritto con un bel cuore. Solo messaggi scherzosi tra amici o uno spiraglio per un clamoroso trasferimento di Balotelli sotto al Vesuvio?