Napoli-Barak, si spinge per chiudere: vuole l'Europeo, cosa manca con la Fiorentina

Emanuele Tramacere

Soltanto due presenze da titolare in campionato, addirittura 16 partite dove non è neanche sceso in campo. Numeri che non soddisfano e non soddisferebbero nessuno, soprattutto con un Europeo che arriverà a giugno e che nessuno vuole perdersi, ma soprattutto numeri che svalutano incredibilmente un investimento fatto soltanto un anno fa. Queste sono le statistiche di Antonin Barak, centrocampista arrivato alla Fiorentina nel corso della scorsa sessione invernale di calciomerato per poco più di 8 milioni di euro dal Verona e che però con Vincenzo Italiano in panchina non sta trovando spazio.





VUOLE GIOCARE - Il centrocampista ceco classe 1994 non è contentento. Aveva sposasto con fiducia il progetto viola, ma si è ritrovato relegato a un ruolo marginale complice anche un modulo che non lo può valorizzare nella sua posizione ideale che è quella di mezzala di inserimento. L'Europeo con la Repubblica Ceca, inoltre, è un obiettivo che porta nel cuore e, continuando a trovare poco spazio, il rischio di non essere inserito nelle convocazioni del nuovo ct Ivan Hasek (da 4 giorni a capo della nazionale ceca) c'è. Proprio per questo, e per non svalutare ulteriorimente e inutilmente il costo del suo cartellino, lui e il suo entourage si sono mossi alla ricerca di un'opportunità per gennaio che è stata trovata in un Napoli che in mezzo al campo sta iniziano a pensare ad una mini-rivoluzione.



COSA MANCA - Un affare che converrebbe a tutti, che tuttavia, almeno per ora, si è arenato sui dettagli della formula del trasferimento. Entrambe le parti sono d'accordo su un prestito oneroso ma se da una parte il club azzurro vorrebbe limitarsi a un diritto di riscatto, dall'altro quello viola vorrebbe la garanzia di un acquisto da parte di De Laurentiis entro fine stagione. Non è stato preso in considerazione, invece, il cartellino di Demme per cui il Napoli sta comunque provando a trovare una soluzione.