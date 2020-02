Il Napoli si prepara in vista della sfida di questa sera che vedrà i partenopei affrontare il Barcellona per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.



Sono 21 i convocati di Gennaro Gattuso. In totale ci potranno essere solo 18 giocatori tra campo e panchina. Quindi in tre inevitabilmente andranno in tribuna. Gattuso ha scelto chi resterà fuori e si tratta di Karnezis, Lobotka e Lozano.