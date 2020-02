Uno degli episodi più discussi della gara di ieri è il fallo non fischiato ai danni di Lorenzo Insigne, dal quale è poi nata l'azione da gol del Barcellona. A tal proposito è intervenuto l'ex arbitro Carmine Russo. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



L'ARBITRAGGIO - "Corretta l'espulsione di Vidal, prima il giallo per un fallo duro e poi la seconda per proteste. Sul gol del Barcellona c'è l'episodio di Insigne. Brych ieri ha impostato la partita in modo tale da non fischiare determinati falli. Ne ha fischiati solo 17 in tutto ed ha tralasciato contatti veniali o non plateali. Per il suo metro quello su Insigne non è fallo. C'è invece una situazione di fuorigioco molto dubbia sullo stesso Insigne, dal quale è poi scaturito un fallo netto in area su Callejon. Se il fuorigioco non viene concesso allora è calcio di rigore"



LA PRESTAZIONE - "Complimenti a Gattuso. Ieri il Napoli mi ha emozionato, costringendo il Barcellona a fare un possesso palla sterile. Peccato per quella maledetta imbucata che gli ha permesso di segnare".