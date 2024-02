Napoli-Barcellona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

(mercoledì 21 febbraio 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00 in diretta streaming su Amazon Prime Video) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Il ritorno è in calendario martedì 12 marzo a campi invertiti in Spagna. Arbitra il tedesco Felix Zwayer, assistito dai connazionali Stefan Lupp e Robert Kempter con Sven Jablonski quarto uomo, Bastian Dankert e Soren Storks al Var. Occhio ai cartellini: da una parte non ci sono diffidati; dall'altra rischiano Araujo, Ferran Torres, Joao Felix, Sergi Roberto dall'altra.In una polveriera come quella che sta vedendo l'avvicendamento tra Mazzarri e Calzona sulla panchina azzurra, il Napoli dovrebbe abbracciare il rientro in campo di Osimhen, anche se non ci sono certezze dopo le dichiarazioni del tecnico uscente successive al pareggio contro il Genoa. I campioni d'Italia si affideranno a Kvaratskhelia in attacco, al fosforo di Lobotka in mediana e alla grinta di capitan Di Lorenzo in difesa, consapevoli di dover tirar fuori qualcosa di speciale in un momento delicatissimo- Vittoriosi nell'ultimo turno di Liga a Vigo con doppietta di Lewandowski, i blaugrana sono terzi in classifica in Liga e hanno un buon andamento nonostante Xavi abbia annunciato l'addio a fine stagione. Yamal ha trovato un posto da titolare fisso nell'undici, Pedri da ala sul versante opposto o mezzala e Christensen che può continuare da vertice basso di centrocampo. Difesa affidata ad Araujo con al fianco il giovanissimo Cubarsì che chiede una vetrina internazionale e insidia Inigo Martinez.(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.(3-5-2): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Iñigo Martínez, João Cancelo; De Jong, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Pedri.