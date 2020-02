Buona prima frazione di gioco per il Napoli. Al duplice fischio, infatti, il risultato è stato di 1-0 grazie alla rete di Dries Mertens. Proprio Mertens al minuto 50 ha subito un intervento in gioco pericoloso da parte di Sergio Busquets. Prova a rientrare in campo, ma non ce la fa: il belga è costretto ad abbandonare il terreno di gioco.



C'è qualcosa di positivo in questa botta: l'autore del fallo, lo stesso Busquets, era diffidato e salterà la gara di ritorno al Camp Nou.