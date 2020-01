Il Napoli Primavera perde ancora e continua ad essere ultimo in classifica. Arriva anche la sconfitta per 0-1 contro la Juventus, analizzata a fine gara dall'allenatore azzurro, Roberto Baronio:



IL MOMENTO - "I ragazzi stanno facendo tutto ciò che possono, ma è ovvio che bisogna dare qualcosa in più perché siamo ultimi. In questo momento stiamo annegando e dobbiamo riuscire ad aggrapparci a qualsiasi cosa per riuscire a tirarci fuori".



LA SOCIETÀ - "Mi rapporto con Grava, che vede tutti gli allenamenti ed è a conoscenza della situazione. La società sa come lavoro, poi ovviamente vede anche altre cose, cioè i risultati. Poi vediamo che ad esempio in prima squadra un signor allenatore come Ancelotti ha avuto problemi, ne posso avere anche io. Sono qui per lottare, per non mollare. Finora mi sono rapportato con Grava, che mi è sempre stato vicino e lottiamo entrambi per tirare fuori da questa situazione i ragazzi".



DIFESA A 4 - "Ho voluto cambiare, ma conta poco la tattica rispetto all'atteggiamento che ci mettono in campo i ragazzi. Non posso dire nulla a loro, perché la squadra si applica durante la settimana, si allena bene. È certo che quando vanno in campo devono migliorare perché abbiamo creato ma non concretizzato. Le annate iniziano storte e poi diventano difficili da raddrizzare. È ovvio che se si guarda la classifica più lontano del nostro naso si fa fatica, ma se guardiamo il nostro obiettivo, ovvero il quartultimo posto, siamo ancora lì. L'anno scorso l'Empoli era nella nostra stessa situazione e dato che hanno fatto un miracolo loro, non vedo perché non possiamo anche noi".



PROBLEMA GOL - "Faccio fatica a dormire la sera durante la settimana. Non ho la famiglia con me, sono da solo e quindi ho tutto il tempo per pensare. Cerco di fare il possibile durante la settimana perché amo questo sport, amo il lavoro che faccio. I ragazzi stanno facendo tutto il possibile durante gli allenamenti per migliorare. A loro non rimprovero nulla, a parte il fatto di essere più precisi sotto porta".



LA FIDUCIA - "Occorrono i risultati. Bastava anche non perdere oggi e saremmo andati a Pescara con una testa diversa. Ovvio che i ragazzi sono demoralizzati e mi dimostrano la vicinanza in maniera importante. Dopo la sconfitta di Genova ho visto tanti ragazzi piangere e questo mi dà grande stima nei miei confronti, perché è questo che mi dimostrano. Darò tutto per loro perché meritano questa salvezza. Ci sono tante partite".