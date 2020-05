Come riporta il Corriere del Mezzogiorno: "Maledette rovesciate, quelle in cui si è cimentato Manolas durante il calcio-tennis, uno degli esercizi tecnici consentiti perché prevede il rispetto delle distanze di sicurezza. I 59 giorni di lockdown con allenamento a casa hanno tolto l’abitudine al gesto tecnico, il corpo è una macchina complessa e, con l’intervento della sfortuna, può regalare qualche brutta sorpresa. Una delle rovesciate è costata cara a Manolas che ha avvertito un fastidio ai flessori, sia il difensore greco che lo staff medico hanno intuito che potesse trattarsi di un problema serio. Gli esami hanno confermato le sensazioni: distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Manolas così si è dovuto fermare e rischia uno stop lungo, tra le quattro e le sei settimane. Se fosse confermata la ripartenza del campionato per il 13 giugno, l’ex Roma dovrebbe probabilmente saltare le prime partite, il Napoli inizierebbe il nuovo corso con la trasferta di Verona che avrebbe dovuto disputare l’8 marzo scorso"