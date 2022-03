Quella del Napoli è stata una stagione complicata, Spalletti ha dovuto fronteggiare veramente tante assenze. Adesso in un big match come quello contro l'Atalanta la situazione non sembra essere delle migliori.



Sono infatti nove i giocatori nel complesso che rischiano di saltare la sfida di Bergamo. Squalificati Osimhen e Rrahmani, non ci saranno certamente gli infortunati Di Lorenzo e Petagna. In forte dubbio Meret e Ounas. Da valutare nei prossimi giorni, invece, Anguissa, Zielinski (uscito malconcio con la Polonia) e Fabián Ruiz (alle prese con l'influenza).