Nel post-partita di Bologna-Napoli, il terzino azzurro Bartosz Bereszyński è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:



“Contenti per lo scudetto, ma per noi era importante il record di punti. Oggi purtroppo abbiamo pareggiato, c’è ancora un’altra partita da giocare in casa. Sarà una gara bellissima a Napoli".



FUTURO - “Domanda difficile, stiamo aspettando cosa succede in casa Samp. Speriamo tutti che si salva con un nuovo proprietario. Per me c’è ancora l’ultima di campionato da giocare e poi la Nazionale. Speriamo che ci sarà il momento giusto per parlare del mio futuro”.