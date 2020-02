Uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni è indubbiamente il calcio di rigore non concesso al Napoli nella sfida contro il Lecce, quando Arek Milik è stato atterrato in area di rigore.



Il direttore di gara era Giua, che non è andato a rivedere l'episodio al Var, incappando in un grave errore. Arriva così il commento dell'ex arbitro internazionale, Mauro Bergonzi, che rilascia queste dichiarazioni per Il Mattino:



"È giusto dire che gli arbitri non utilizzano il Var come andrebbe utilizzato. In Napoli-Lecce, il Var deve obbligatoriamente mandare Giua alla on field review. Rizzoli e Nicchi devono obbligare i ragazzi ad andare al monitor, Abisso al Var aveva il dovere di mandare Giua ad osservare lo sviluppo dell'azione. Questo mostra da parte di Giua anche tanta inesperienza ed una certa mancanza di umiltà. Un altro problema è quello di dividere gli arbitri di serie A e di serie B, con le due Can. Arrivando dalla Serie C, ti allenavi con gli arbitri di A, crescevi con gli arbitri di A: da quando c' è stata questa scissione, si sono perse molte capacità intuitive".