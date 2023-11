Il Napoli è campione d'Italia e vince anche lo scudetto dei conti. La società del presidente De Laurentiis ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con un utile da record nella storia del club: 79,7 milioni di euro, con una differenza di circa 130 milioni rispetto alle perdite per oltre 50 milioni nell'esercizio precedente.



Sempre secondo Calcio e Finanza, il fatturato è salito a quota 359,2 milioni di euro (più del doppio rispetto ai 175,9 milioni del 2022), tra cui 160,9 milioni dai diritti tv e 79,6 milioni come plusvalenze.

I costi sono rimasti sostanzialmente in linea passando da 241,1 a 242,5 milioni di euro. I debiti complessivi sono pari a 264,4 milioni di euro. Il patrimonio netto è positivo per 143,5 milioni di euro.