Alla 13esima sfida di Serie A finalmente gli azzurri, guidati dal vecchio amico dei colori partenopei, si è tornati a vincere ma soprattutto si è battuta una grande. Ma c'erano riusciti prima, con il francese in panchina, Di Lorenzo e compagni. Infatti avevano perso con Lazio, Fiorentina, Real Madrid e pareggiato col Milan dopo un primo tempo pessimo.Ha allenato veramente poco il Napoli da quando è stato chiamato da De Laurentiis. Tra nazionali ed infortuni è stato per una settimana solo lui e pochi intimi. Poi sono cominciati ad arrivare gli altri. Nel frattempo si era fermato anche Lindstrom con Mario Rui già in infermeria. Poi contro l'Atalanta si è “lesionato” l'altro terzino sinistro Olivera. Anguissa addirittura è arrivato venerdì e sabato ha giocato.Dunque, ha fatto il possibile Walterone da San VincenzoPur rimanendo un anno fuori dai giochi è rientrato con il piglio giusto. Ha fatto ritorno in una piazza che fece vincere e godere di bei traguardi una decina di anni fa. De Laurentiis avrebbe preferito il giovane Tudor ma quando gli è stato risposto che il 4-3-3 non sarebbe stato il suo modulo e che non avrebbe mai accettato un contratto di sette mesi, si è tirato indietro.. Quale migliore occasione per tornare con una big. Una big che ha vinto lo scudetto. E che quindi è ancora molto forte. E si è visto a Bergamo. Soprattutto nel primo tempo. Quando, con Spalletti in tribuna, c'è stata un'ottima prestazione. È riuscito praticamente tutto. Compreso due gol. Ma solo uno è stato certificato. Quello di Kvara mentre a Rrahmani è stato annullato per una posizione di fuorigioco.Voleva fare la rivoluzione Garcia. Che mai ha menzionato il tricolore, tanto meno ha fatto i complimenti al predecessore.Purtroppo per lui è rimasto fregato. L'ha ringraziato Mazzarri. Che adesso si prepara al suo esordio stagionale in Champions in casa del Real Madrid di Carletto Ancelotti. La qualificazione è possibile a prescindere dal match del Santiago Bernabeu. Ma sarebbe bello ed importante se si riuscisse a fare un'impresa anche con i Galacticos. Prima di sfidare poi l'Inter prima in classifica al Maradona. Dove Mazzarri ancora non ha messo piede.