Dopo il pareggio ottenuto nel big match contro la Roma, ildi Spalletti si preparano per il posticipo casalingo contro il: gli azzurri al momento risultano imbattuti in queste prime nove giornate di campionato e sono alla ricerca della vittoria per confermarsi in testa alla classifica.A causa dello "stop" contro i giallorossi, il Napoli è stato costretto a condividere la vetta della classifica insieme al Milan, che però si è momentaneamente portato al comando grazie alla vittoria contro il Torino. Come già accennato, anche a Roma la prestazione degli uomini di Spalletti è stata di ottimo livello e alla fine il pareggio può essere considerato un buon risultato; sicuramente, dopo l'ultima stagione, nessuno si aspettava questo avvio di campionato, ma il tecnico toscano ha avuto sin da subito un grande impatto all'interno della squadra e soprattutto nella testa dei calciatori. Quella contro il Bologna sarà una partita da non sottovalutare, uno di quei classici match dove negli ultimi anni gli azzurri hanno spesso steccato. Ritrovare i tre punti sarà fondamentale per continuare a mantenere questa striscia positiva di risultati e cercare di tenere distanti le inseguitrici, in modo da continuare a cullare il sogno Scudetto.Nel posticipo di giovedì sera, i bookmakers vedono nettamente favoriti gli azzurri mentre al Bologna vengono date poche chance di vittoria. Attenzione però agli uomini di Sinisa che potrebbero ottenere un risultato a sorpresa.