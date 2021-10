Vincere per tornare in vetta al campionato, riagguantando il Milan. Ildi Lucianoquesta sera squalificato e non in panchina, non ha scelta nel posticipo dellain scena questa serapresso lo Stadio Maradona, contro ildi Sinisatre punti per salire a quota 28, centrare la nona vittoria su dieci gare e non vedere sfuggire i rossoneri in testa alla classifica. Reduci dal pari dell'Olimpico contro la Roma, i padroni di casa finora hanno subito soltanto tre reti. Dal canto loro i felsinei, che arrivano dall'onorevole sconfitta casalinga proprio contro gli uomini di Pioli, in 9 contro 11, hanno comunque totalizzato 12 punti fino a questo momento e sono avversari insidiosi, seppur privi di Soumaoro e Soriano. Sfida nella sfida quella tra i due attaccanti africani, il nigeriano Victore il gambiano Musa5 e 4 gol finora. Fuori per infortunio tra gli ospiti Marko Arnautovic, titolare invece Lorenzo Insigne.- ​Il Napoli ha vinto otto degli ultimi 11 incontri di Serie A contro il Bologna (1N, 2P), ma solo due di questi successi sono arrivati nei cinque incroci più recenti. Il Napoli è andato a segno in ciascuna delle ultime 16 gare di Serie A contro il Bologna: solo una volta ha registrato una serie più lunga di incontri consecutivi in gol contro una singola avversaria, 18 contro il Como, tra il 1950 e il 1987. Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette sfide casalinghe in campionato contro il Bologna, l’unica eccezione nel parziale è una sconfitta in rimonta per 2-1 nel dicembre 2019, in cui sono andati in gol Andreas Skov Olsen e poi Nicola Sansone. Il Napoli è rimasto imbattuto in 15 gare casalinghe di Serie A per la prima volta da febbraio 2019 (serie in cui arrivò a 18): nel parziale ha ottenuto 12 vittorie (già più rispetto a tutto il 2020, in cui si fermò a 11) e tre pareggi. Il Bologna ha pareggiato quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (2P), tante volte quante nelle precedenti 20 gare esterne nella competizione. Il Bologna ha perso le ultime due partite giocate di giovedì in Serie A - l'ultima vittoria rossoblu in questo giorno della settimana risale all'aprile 2012 contro il Cagliari (1-0 firmato Alessandro Diamanti). Il Bologna è la squadra che ha realizzato più gol sugli sviluppi di calcio d'angolo (sette) in questa Serie A: i rossoblu hanno già superato il numero di gol segnati da corner dello scorso campionato (sei).Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne. All. SpallettiSkorupski; Theate, Medel, Mbaye; De Silvestri, Dominguez, Svanberg Hickey; Vignato, Orsolini; Barrow. All. Mihajlovic​