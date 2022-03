Vittoria contro la Lazio all'ultimo respiro con un gran gol di Fabián Ruiz, tre punti eIl Napoli torna a guardare tutte le avversarie dall'alto dopo dodici giornate. L'ultima volta in questa stagione succedeva alla quindicesima, quando gli azzurri erano a quota 36, più uno sul Milan. Un risultato che dà energia e grande speranza ai tifosi del Napoli.- Eppure c'è stata un po' diquando il Napoli ha subito nettamente l'atteggiamento dei sardi. La chance era ghiotta, si poteva già trovare il primo posto, visti gli stop di Milan e Inter. Alla fine Spalletti e i suoi uomini non sono andati oltre l'1-1. È emersa. Così sono scaturite le prime accuse nei confronti di una- In sei giorni tutto è cambiato. Dal lunedì di Cagliari alla domenica con la Lazio si è visto un altro atteggiamento.Tutta la squadra è corsa a festeggiare verso il settore ospiti, ad abbracciare con veemenza i tifosi presenti all'Olimpico. Lì in vetta Milan e Inter zoppicano, il Napoli stavolta sfrutta l'occasione e i tifosi non possono che crederci. Questa squadra ha mostrato un calcio importante fin da inizio stagione,Anche lì si parlava di scudetto, il Napoli con 91 punti non riusciva a vincere il campionato, arrivando alle spalle della Juventus con tante polemiche.- Oggi crederci è d'obbligo. Il Napoli ha avuto tantissimi infortuni, anche di spessore per tanto tempo. Nonostante ciò è in cima alla classifica. I tifosi lo sanno e si preparano allo scontro diretto con il Milan nel migliore dei modi. Lunedì è partita la vendita libera dei. File chilometriche ai botteghini e online su TicketOne per acquistare i tagliandi. Hanno sicuramente aiutato i prezzi molto bassi, a partire da 15-20€. Ma ci sarebbe stata ugualmente l'invasione, anche in caso di cifre più alte. La dimostrazione è la sfida di Europa League contro il Barcellona, dove i prezzi erano raddoppiati (30€) e c'è stato comunque un Maradona gremito.Quest'anno hanno avuto qualche problema con le multe e la disposizione a scacchiera e non sono quasi mai riusciti a far sentire il loro sostegno da vicino tra le mura amiche. Però gli ultras con la capienza al 75%, contro il Barcellona, sono tornati. Non hanno potuto far sentire tutto il loro calore dato che è venuto a mancare uno storico capo ultras e per segno di rispetto dopo pochi minuti hanno smesso di cantare.