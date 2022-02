La vittoria entusiasmante di ieri contro la Lazio ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi del Napoli. Ritrovarsi in cima alla classifica alla 27ª giornata di campionato è molto importante, con quel sogno scudetto a cui si può assolutamente credere.



I tifosi adesso sono pronti a dare il loro contributo e lo hanno dimostrato immediatamente. Domenica sera andrà in scena Napoli-Milan, un match da altissima classifica, prima contro seconda della classe. Oggi alle 14 è partita la vendita libera dei biglietti e il sito TicketOne è stato letteralmente preso d'assalto. Circa 20 mila persone in coda online con tempi stimati di attesa di ore. Si va così verso il sold-out. Il Maradona, seppur ancora al 75% della capienza, sarà strapieno. Oltre 40 mila tifosi spingeranno il Napoli alla ricerca di una vittoria importantissima.