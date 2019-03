Carlo Ancelotti può sorridere. Come riporta Carlo Alvino, il suo Napoli molto probabilmente avrà a disposizione Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne per il big match di domenica prossima, contro la Roma. Il centrocampista è tornato oggi in Italia e domani, smaltita l'influenza, dovrebbe allenarsi in gruppo, mentre anche il capitano azzurro ha messo nel mirino la sfida con i giallorossi.