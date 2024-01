Napoli, buone notizie dall'infermeria: Mazzarri ritrova Politano

Continua il lavoro del Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri questa mattina ha svolto allenamento per prepararsi alla sfida di domenica contro il Torino. Ecco le ultime con aggiornamenti sugli infortunati:



La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha sostenuto lavoro di rapidità e seduta tecnico tattica. Politano ha svolto allenamento completo in gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano.