Appena quattro giorni fa Lorenzo Insigne abbandonava il terreno di gioco di San Sebastián al minuto 20 della gara tra Real Sociedad e Napoli. Gli esami strumentali, fortunatamente, hanno evidenziato una semplice contrattura che lo ha costretto ai box in occasione della sfida di domenica contro il Sassuolo, però oggi ha svolto l'intera sessione di allenamento con la squadra.



Il capitano del Napoli è pronto per riprendersi la sua squadra in mano. Giovedì prossimo c'è l'impegno di Europa League contro il Rijeka. Secondo quanto riportato da Sky Sport Insigne ci sarà in Croazia, Gattuso lo convocherà e lo manderà in campo.