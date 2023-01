Report allenamento https://t.co/gIzsW0Cx5E — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 25, 2023

Ilsi prepara per il big match con la Roma e lo fa con una buona notizia per: migliora. Il georgianoper buona parte della seduta, lo rende noto la società azzurra nel report dell'allenamento:Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45).La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello.Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico a gruppi, sviluppi di gioco offensivo e partita a campo ridotto.Gradita visita questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Antonio Careca ha visitato il Centro Sportivo intrattenendosi con Luciano Spalletti e la squadra azzurra.