Dopo un anno di Primavera 2 il Napoli è tornato nel massimo campionato giovanile italiano. Oggi la prima giornata che ha visto gli azzurrini del neotecnico Frustalupi affrontare i pari età del Bologna.



LA PARTITA - A partire meglio sono stati i felsinei che dopo 9 minuti di gioco hanno trovato il vantaggio sfruttando una ripartenza: Raimondo, servito da Rocchi, ha saltato Idasiak in uscita e ha trovato l'1-0. Negli ultimi 10 minuti del primo tempo si vede uno scatenato Ambrosino che prima guadagna un calcio di rigore segnando il pari dal dischetto e poi serve l'assist vincente a Spavone per l'1-2 finale.



BOLOGNA (4-3-1-2): Bagnolini; Arnofoli (19’ s.t. Corazza), Motolese, Kahiloti, Annan (1’ s.t. Cavina); Urbanski (1’ s.t. Stivanello), Pietrelli, Casadei; Pagliuca (19’ s.t. Pananen); Rocchi (33’ s.t. Sigurpalsson), Raimondo. All Vigiani.



NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba (31’ s.t. Pontillo), Hysaj, Costanzo; Di Dona, Iaccarino (4’ s.t. Gioielli), Spavone (21’ s.t. Flora), Acampa; D’Agostino, Marranzino (21’ s.t. De Pasquale); Ambrosino (31’ s.t. Pesce). All Frustalupi.​



MARCATORI: 9’ p.t. Raimondo (B); 35’ p.t. Ambrosino (r) (N), 46’ p.t. Spavone (N).



NOTE: Ammoniti: 30’ p.t. Khailoti (B), 8’ s.t. Spavone (N), 35’ s.t. Stivanello (B).



Arbitro: D’Eusanio di Faenza.