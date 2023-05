Il Napoli sa di poter perdere Kim. Il difensore ha una clausola di 60 milioni valida solo per l’estero e per quindici giorni di luglio, su di lui ci sono i due Manchester e per questo De Laurentiis si sta guardando intorno a caccia di un sostituto. Il profilo che piace di più è il 2003 dell’Atalanta Giorgio Scalvini, valutato circa 35/40 milioni.