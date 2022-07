In casa Napoli l'aria è molto movimentata. Kim e Simeone i due nomi più caldi, oramai in dirittura d'arrivo. Per concretizzare l'acquisto dell'attaccante argentino si attende soprattutto l'uscita di Petagna, direzione Monza.



Il Napoli ha il sì di Simeone che ha preferito gli azzurri al Siviglia. C'è l'accordo con l'entourage del calciatore e ora manca l'intesa definitiva tra i club. Il Verona ha riscattato Simeone per 10 milioni dal Cagliari e inizialmente chiedevano il doppio. Ora l'affare si dovrebbe concludere sui 16-17 milioni sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. La firma è ormai nell'aria. Lo riporta il Corriere dello Sport.