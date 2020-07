Il Napoli lavora in maniera decisa in chiave calciomercato. Il primo nome sulla lista, quello da concretizzare quanto prima, è Victor Osimhen. Dopodiché sarà il turno di Jeremie Boga.



Cristiano Giuntoli ha già trovato l'accordo con il fratello-agente dell'esterno del Sassuolo. Il club emiliano, però, chiede 40 milioni e non vuole l'inserimento di Younes nella trattativa. Resta, dunque, questo scoglio da superare, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno.